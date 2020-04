Coronavirus, saranno i Prefetti a gestire l’emergenza nelle carceri siciliane

Assecondate le richieste delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. Saranno i prefetti a gestire l’emergenza Covid 19 nelle carceri siciliane. La conferma è arrivata dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore alla Salute Ruggero Razza nel corso di un incontro, in videoconferenza, con i rappresentanti sindacali.

”Siamo soddisfatti – dichiarano Navarra (Sappe), Quattrocchi (Osapp), Veneziano UilPa e Ballotta (Fns-Cisl) e Spinelli (Fas-Cnpp) dall’efficacia e dall’efficienza del Governo regionale della Sicilia, che ha scelto in questo momento di grande emergenza al posto dell’arida comunicazione cartacea azioni concrete rispetto all’assordante silenzio e inerzia totale da parte del Provveditore Cinzia Calandrino a difesa di chi opera nelle trincee penitenziarie, nel manifestare la necessità di confermare quanto richiesto nei comunicati ufficiali è cioè di dare la cabina di regia ai Prefetti delle provincie, è solo per l’ …









