Coronavirus, Ryanair contraria al dimezzamento dei sedili

Il boss di Ryanair Michael O’Leary dice no ai sedili dimezzati. Sulla ripaertura dopo lockdown è intervenuto il leader della compagnia irlandese, e la sua posizione è in netto contrasto con quella delle maggiori altre compagnie aeree.

In un’intervista a Reuters infatti, Michael O’Leary rigetta con forza le varie proposte in quanto secondo lui provengono da persone non esperte del settore:” Stiamo dialogando con persone che sono sedute nelle loro camere da letto e si inventano restrizioni come eliminare posti centrali… che è solo sciocchezza”, afferma.

Secondo O’Leary tale soluzione non avrebbe senso. Le persone prima di imbarcarsi sugli arerei infatti viaggerebbero senza distanziamento su treni, o si troverebbero in assembramenti al check-in ecc.. Tutte condizioni che inficiano il distanziamento sociale. Il rischio sarebbe così di incorrere in un inutile danno economico, già ingente, per le compagnie aeree.

