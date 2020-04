Coronavirus: in coma a Bergamo, si sveglia a Palermo. “Grazie Sicilia. Mi hai salvato”

E’ guarito dal Coronavirus dopo oltre un mese dal suo ricovero al Civico di Palermo il paziente proveniente da Bergamo, Ettore Consonni, 61enne trasferito in aereo con un volo militare nel capoluogo siciliano per mancanza di posti letto negli ospedali lombardi.

Il paziente, era dato per spacciato, ma dopo 23 giorni di Terapia Intensiva è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive dove ieri il suo tampone è risultato due volte negativo, quindi è stato dichiarato ufficialmente guarito.

“Mi sono addormentato a Bergamo, la mia città, e mi sono svegliato a Palermo. Ma io mica ci credevo…”, ha svelato Ettore Consonni, magazziniere in pensione, in un’intervista alla Repubblica.

L’uomo ha voluto esprimere tutta la propria riconoscenza al personale medico e sanitario dell’ospedale Civico: “Qui mi hanno resuscitato, grazie! Adesso mi tatuo la Sicilia. Ci sono infermieri e medici …









