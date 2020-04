Coronavirus, a Trapani guanti di protezione e mascherine chirurgiche abbandonati in strada

Anche a Trapani molti cittadini preferiscono, purtroppo, sbarazzarsi di guanti di protezione monouso e mascherine chirurgiche nel modo che ritengono più semplice possibile, togliersele una volta usati all’uscita dal supermercato, gettando il tutto a terra.

Abbiamo scritto nei giorni scorsi di quanto accade a Marsala (potete leggere qui), oggi lo facciamo per la città capoluogo dove, a lanciare l’allarme, è un medico trapanese Andrea Re, Direttore Sanitario Medical Center Di Trapani, con un post sulla sua pagina facebook:

“troppi sono i guanti monouso e le mascherine chirurgiche abbandonati per strada, questi rappresentano rifiuti estremamente pericolosi perché potenzialmente contagiosi! Il medico afferma indignato ed arrabiato: «È vergognoso quando non c’è una situazione come quella attuale ma è scandaloso nel pieno di un’epidemia!!» La denuncia continua:”…A malincuore mi è capitato andando in reparto la mattina di scorgere guanti e mascherine chirurgiche monouso …









Leggi la notizia completa