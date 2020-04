Chi è Anthony Fauci, l’esperto di virus della Casa Bianca

[di Antonio Barone] In questo periodo così particolare abbiamo imparato a conoscere delle figure di cui raramente avevamo sentito parlare del mondo scientifico. Li ascoltiamo da un bel po’ ogni giorno cercando il conforto della scienza in una situazione che non avevamo mai affrontato ed in cui siamo smarriti e preoccupati. Ovviamente noi ascoltiamo gli immunologi italiani. Ma ogni Paese ha i suoi riferimenti.

Vi parlo del caso degli Stati Uniti, dove è diventato un personaggio conosciuto da tutti l’immunologo Anthony Stephen Fauci. Nato nella notte di Natale del 1940 a Brooklyn, da una coppia di italoamericani di origini napoletane e siciliane, Fauci è Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ed ha contribuito in maniera fondamentale nel campo della ricerca sull’Aids e altre immunodeficienze. Famoso a livello internazionale è la massima autorità nel campo negli Stati Uniti ed è in questo …









Leggi la notizia completa