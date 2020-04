C’è stata una rapina alla farmacia Anastasi a Marsala

Un’altra farmacia rapinata nel giro di pochi giorni a Marsala. Questa volta è toccato alla farmacia Anastasi, di Via Colocasio, di fronte il bastione. La rapina è avvenuta in pieno giorno, ed ha fruttato pochi spiccioli.

Tutto è acccaduto intorno alle tredici. Fino a poco fa in farmacia c’erano ancora i Carabinieri per raccogliere la denuncia e ricostruire gli attimi convulsi della rapina.

Qualche giorno fa era stata rapinata la farmacia Giammarinaro, di Via Garibaldi. Inquietante è stato il fatto che il rapinatore solitario aveva agito dicendo che lo faceva perchè aveva fame.









