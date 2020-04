Come ve la immaginate Castelvetrano in tempo di coronavirus? Nelle ore mattutine le persone escono per andare a lavorare, fare la spesa o per acquistare farmaci. Come confermato più volte dalle forze dell’ordine, ci sono poche auto in giro nel territorio di Castelevtrano anche se la percezione dei cittadini potrebbe essere differente. Poi, nel pomeriggio, strade deserte e un silenzio surreale. Le immagini che proponiamo in questo video realizzato con l’ausilio di un drone pilotato da Francesco Lo Sciuto (Drone Vision Solution) mostrano il volto di una città completamente diversa. Il coronavirus ha azzerato il traffico e ci invita a “restare a casa”. Ancora per un pò.

Drone Vision Solution Castelvetranohttps://www.facebook.com/DroneVisionCastelvetrano

L’articolo Castelvetrano vista dal drone in tempi di coronavirus – VIDEO sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa