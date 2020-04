Campobello. Il 25 Aprile e il PD ai tempi del Covid – 19

Quest’anno, nel 75° anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare il futuro con speranza e coraggio. Anche se l’emergenza sanitaria impedirà cortei, adunanze e commemorazioni, il Partito Democratico vuole ricordare questa festa civile della Repubblica Italiana: è il Natale della nostra democrazia, in cui ci si ritrova per festeggia la liberazione del nazifascismo da parte delle forze partigiane e riflettere sui valori della Carta Costituzionale.

La libertà che ci è stata donata da chi ha combattuto allora e perso la vita va difesa, protetta e noi del Partito Democratico oggi vogliamo ricordare questa ricorrenza affinchè sia trasmessa alle nuove generazioni e ci rassicuri sulla permanenza dei valori costitutivi della nostra società. Mai come adesso abbiamo bisogno di sentirci dire che libertà, democrazia, lavoro dignitoso, rifiuto di ogni assetto …









