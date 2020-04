Birgi, Salvatore Ombra: “Siamo in guerra, bisogna capire quale sarà la giusta ripartenza”

Salvatore Ombra, presidente Airgest. Tre mesi fa nessuno avrebbe immaginato questa situazione epocale con la pandemia che ci riguarda tutti. L’aeroporto di Trapani è chiuso, in questo momento è tutto in standby, ma tutto il lavoro che si era fatto è perso o è congelato?

Assolutamente no, in questo momento è in standby, non è nulla perso e non ci voglio neanche pensare a perdere otto mesi di lavori, di sacrifici, interlocuzioni di nuove relazioni, la Regione ha stanziato 9 milioni e 4mila euro per noi, ci sono le tratte sociali che devono partire e tante altre iniziative di rilancio.

Ombra alla fine della crisi sanitaria è possibile che gli aeroporti più piccoli, come quello di Birgi, abbiano più opportunità di ripresa, perché magari possono contare sui fondi regionali o no?

No, la mia preoccupazione è proprio per noi che siamo piccoli. Qui stiamo …









