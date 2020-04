Verso la fase 2 del Covid-19. “Per una riflessione personale e comunitaria…”

Per facilitare la riflessione personale e comunitaria, mi permetto condividere qualche idea:

Per ritornare alla vita normale, che non può essere quella che svolgevamo prima del Covid-19, dobbiamo rileggere, per obiettivare e meglio comprendere, tutto quello che abbiamo vissuto, come comunità ecclesiale, in questi ultimi mesi. Abbiamo troppo sofferto, perché il tempo del Covid-19 possa essere considerato una parentesi, da aprire e chiudere con facilità e semplicità.

Innanzitutto, credo che dobbiamo ringraziare il Signore perché siamo stati una Chiesa vigile ed attenta, come è nostro dovere, presente sul territorio in modo coraggioso ed audace, condividendo e pagando un prezzo altissimo in vite umane.

Poi, credo che dobbiamo renderci conto che, con responsabilità e coraggio, abbiamo scelto la “clausura” non gli arresti domiciliari, perché abbiamo deciso di chiudere i luoghi di culto per meglio pregare, senza mettere in pericolo la salute …









Leggi la notizia completa