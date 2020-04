“Una punta di Sal”. Come vive Matteo Messina Denaro l’emergenza coronavirus? La sua lunga “quarantena”…

“Come vivrà Matteo Messina Denaro al tempo del coronavirus?”. L’interrogativo mi è stato posto da un paio di amici e, sinceramente, non ho saputo rispondere, poi, riflettendoci un po’ su, ho usato la fantasia perché Matteo Messina Denaro invisibile era prima ma anche adesso. Che farà in questi lunghi giorni di coronavirus.? Avrà pure le sue esigenze e per queste, forse, potrà usare la mascherina ed uscire, oppure guidare l’auto o farsi accompagnare ma sarebbe rischioso. Se guida l’auto però cosa scriverà nell’autocertificazione nel caso venisse fermato? Non può scrivere come si chiama. Non può scrivere dove abita. Non può rivelare da dove è iniziato il suo spostamento, né dove è diretto. Si muove per “Comprovate esigenze lavorative”? Di Matteo Messina Denaro ricordo quel che …









Leggi la notizia completa