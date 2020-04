Tre maschere donate alla postazione 118 di Castelvetrano

Il signor Gerlando Maggio di San Giovanni Gemini ha donato tre maschere alla postazione 35 del 118 di Castelvetrano, che verranno utilizzate come sistema di protezione da parte dell’equipaggio. A mettersi in contatto con il signor Maggio è stato il medico Giuseppe Castelli, dopo aver saputo che il signore di San Giovanni Gemini aveva donato una piccola fornitura di maschere al 118 di Palermo. Si tratta della comune maschera da snorkeling che viene venduta alla Decathlon, alla quale il signor Maggio ha apportato una semplice ma funzionale modifica. Con progettazione 3D è riuscito a realizzare un piccolo boccale – in sostituzione di quello in dotazione – che consente di apporre piccoli filtri sanitari facilmente reperibili e dalla durata di 24 ore.

La maschera dall’equipaggio verrà utilizzato in sostituzione delle FFP3, per le quali nelle ultime settimane si sono registrate difficoltà nel reperimento. A Castelvetrano le tre maschere donate …









