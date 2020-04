Trapani, i volontari dell’A.SVI.TUR Onlus lanciano un appello per la ricerca di una sede

Un appello a chiese, privati o “chiunque possa aiutarci a trovare, gratuitamente, una sede dove continuare il nostro impegno di volontariato iniziato molti anni fa e che ci vede operativi oltre che nella raccolta di beni di prima necessità, anche in quella di indumenti, scarpe ed altro”.

“Purtroppo per una serie di problemi che si sono verificati – commentano Giacomo Li Causi e Salvatore Bevilacqua , presidente e vice presidente dell’A.SVI.TUR.onlus di Trapani, siamo rimasti senza una sede, ed è difficile riunirsi e organizzarsi per gli incontri periodici che facciano tra associati e simpatizzanti o per le raccolte”.

“Abbiamo bisogno – concludono – necessariamente di una base dove dividere abbigliamento e tutto il resto per cui l’associazione vive. Chiunque possa aiutarci ci contatti al più presto”.









