Trapani, i numeri della rete solidale. Parcheggi a pagamento sospesi

Domande esaminate 1163, ammesse 768, respinte 395. Importo assegnato 237.700 € rispetto ai 547.000 € resi disponibili per il Comune di Trapani dal Governo nazionale. Questi i numeri delle richieste dei cittadini per i “Buoni Spesa”, su un totale di oltre 2.300 ad oggi e che mettono a dura prova l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune trapanese.

“Numeri che lasciano intuire – dichiara l’Assessore Abbruscato – che risulta ben più ampio lo sforzo complessivo che Trapani Rete Solidale, insieme ai partner del volontariato cattolico e non, ha messo in campo per dare risposte veloci e complementari tra di loro”.

L’Amministrazione Comunale, tramite il protocollo di intesa con la C.R.I., assiste direttamente a domicilio 400 nuclei familiari con la generosità dei tanti che alimentano il “Carrello Solidale” con le importanti donazioni di Deco’/Sottile, Ingroshop, Tagliavia, Mangiatorella, On Off a …









