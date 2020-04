Trapani, appello delle future mamme: “Consentire accesso ai papà durante il parto”

L’emergenza Covid-19 non frena l’attività dell’Unità Operativa di Ostetricia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, che con un video – tutorial su Facebook di pochi minuti si rivolge direttamente a tutte le donne del territorio trapanese prossime al parto e ne garantisce la presa in carico.

Incontri virtuali di accompagnamento al parto, consigli ostetrici, pillole di teoria per affrontare travaglio, nascita e puerpuerio sono alcune delle attività ‘a distanza’ per gestanti e coppie, uniti nello slogan “Restate a casa, veniamo noi da voi”. L’iniziativa è nata dalla temporanea sospensione di alcune attività inerenti la preparazione alla nascita in considerazione del particolare momento epidemiologico dato dall’emergenza sanitaria Coronavirus che ha reso necessario il distanziamento sociale. I video tutorial si trovano sulla pagina Facebook ‘Ostetricia S.Antonio Trapani’, inoltre & …









