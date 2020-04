Tragedia in Sicilia: bimbo di tre anni muore mentre gioca a casa

Tragedia ieri sera in Sicilia. Un bimbo di tre anni è morto mentre stava giocando nella sua stanza la scorsa notte. E’ accaduto a Monreale, alle porte di Palermo. A casa, con lui, c’erano la mamma e il papà che stavano guardando la televisione.

Nonostante fosse tardi, mezzanotte circa, il bimbo era sveglio e stava giocando.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe salito su un tavolo e sarebbe scivolato finendo su una mensola di marmo perdendo i sensi e rimanendo incastrato con il cordino della tenda.

È stato il padre a scoprire il bambino per terra e ha chiamato i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Monreale che hanno ascoltato i genitori ed effettuato tutti gli accertamenti del caso. Sono in corso indagini per accertare le responsabilità della morte del piccolo.

La salma del bambino è …









