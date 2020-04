Sicilia, Suraniti nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

L’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, esprime soddisfazione per la conclusione dell’iter di nomina del nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dopo un lungo periodo di vuoto nella delicata ed importante funzione.

Dichiara Lagalla: «Al nuovo Direttore dell’USR, Stefano Suraniti, che giunge nella sua nativa Sicilia preceduto da fama di dirigente serio e preparato, porgo il benvenuto a nome del governo regionale e formulo gli auguri di buon lavoro nel delicato e prestigioso incarico. Confido che, anche al di là delle speciali previsioni dell’ordinamento statutario regionale, i rapporti di collaborazione istituzionale possano da subito consolidarsi, nel prevalente interesse della Scuola siciliana che, per oltre un anno, ha atteso il rinnovo della dirigenza regionale. Ringrazio la Ministra Azzolina che ha finalmente posto fine ad un troppo lungo periodo di difficile transizione».

È il caso di ricordare quanto tribolata e complessa sia stata, in …









