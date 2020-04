Sicilia, il lutto a Monreale per la morte di Agostino: soffocato a tre anni mentre giocava

Il papà e la mamma di Agostino Mario Prestidonato, il bimbo di tre anni morto a Monreale nella sua stanza mentre giocava, non si danno pace. La famiglia del bimbo ha voluto che gli amici e i parenti venissero a conoscenza dell’accaduto attraverso i social. A causa dei divieti legati all’emergenza coronavirus, infatti, non è consentito spostarsi per andare a dare l’ultimo saluto al bimbo.

«Mio piccolo angelo stanotte sei volato via. Ci hai lasciato nel silenzio assordante. Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai» ha scritto il padre del piccolo, Antonio Prestidonato, in un post su facebook.La magistratura, che ha aperto un’inchiesta sull’incidente, ha disposto la restituzione della salma del bimbo alla famiglia; i carabinieri della compagnia di Monreale sono stati delegati a …









