Sicilia, da oggi lockdown più soft. Le nuove misure. Virus stabile nel Trapanese

Il lockdown in Sicilia diventa un po’ più soft. E’ in vigore da oggi la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci con cui allenta leggermente le misure di contenimento del Coronavirus.

Sono concesse le attività sportive purchè vicino casa, e poi cade il divieto di consegne di cibo a domicilio nei giorni festivi. Quest’ultima misura arriva dopo un pressing delle associazioni di categoria. Il governo regionale ha più volte fatto intendere che non vorrebbe prolungare oltre il 3 maggio le misure restrittive. In questo senso è stato predisposto un tavolo permanente del comitato scientifico per studiare ulteriori alleggerimenti delle misure di contenimento. Nel frattempo è costante l’epidemia in Sicilia, ieri si sono registrati 47 nuovi casi, in linea con il trend dell’ultima settimana. In provincia di Trapani resta stabile il numero degli attuali positivi al Coronavirus.

