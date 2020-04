Processi in videoconferenza da maggio. Frenano Camere Penali e Garante Privacy

Una ripresa dell’attività giudiziara che nella fase 2 del coronavirus preoccupa l’Unione delle Camere penali e anche il Garante nazionale della Privacy, Antonello Soro.

Processi urgenti celebrati senza giudici e parti nella stessa Aula, ma in videocollegamento, Camere di consiglio con i giudici tenuti a distanza tra di loro, utilizzo di pec anche nel processo penale per il deposito di atti e documenti. Potrebbe essere con queste caratteristiche il ritorno dell’attività nei tribunali che ripartiranno il 12 maggio e con questo sistema potrebbe proseguire fino al 30 giugno, o forse oltre.

Dall’inizio dell’emergenza cis ono state pochissime udienze e quelle urgenti, sia nel settore penale, che in quello civile. Si ragiona su come ripartire in condizioni di sicurezza, senza mettere a rischio il diritto alla salute di tutte le parti del processo. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha convocato un tavolo virtuale. Ma la strada sembra …









Leggi la notizia completa