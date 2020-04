Poste Italiane assume, posizione aperte anche in Sicilia

Nuove assunzioni in Poste Italiane: previsti contratti a tempo determinato di portalettere per la primavera-estate 2020.

Poste Italiane indice un nuovo recruiting per l’assunzione di postini operativi durante il periodo primaverile-estivo 2020.

Si tratta di assunzioni a tempo determinato (il contratto ha generalmente validità di 3-4 mesi), rivolte alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione e alle necessità diversificate per specifici uffici e aree geografiche.

Non è richiesta esperienza e non sono previsti limiti d’età; l’azienda tende però a favorire i giovani. I candidati presi in considerazione possono essere in possesso sia del diploma che della laurea: è indispensabile indicare il voto del titolo di studio per procedere alla candidatura.

Lo stipendio sarà di circa 1.100 euro al mese; oltre a possedere diploma o laurea, con voto minimo di 70/100 o 102/110, il candidato deve essere in possesso di patente di guida









