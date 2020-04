Per accarezzare di nuovo i tuoi capelli…con i rimpianti non si vive si annega

E passano i giorno davanti i miei occhi e resto lì a fissare il calendario non riesco a fare nient’altro. Resto inerme e mi sembra che tutto scivoli via e non mi ricordo più il tuo odore, i tuoi abbracci, il tuo modo perfetto di guardarmi. E penso solo se un giorno tornerai, se mi stringerai ancora e con la mano batterai la mia spalla per consolarmi e dirmi che andrà tutto bene.

Mi chiedo solo come sarà, se ci ricorderemo più com’era, com’era bello correre, ballare, ridere, divertirci con niente, ora tutto il normale di una volta non c’è più, tutto quello che davamo per scontato non c’è più.

Allora se un giorno ci sarà ancora un noi, io ti abbraccero’ …









