Pantelleria, anche Laura lascia l’isola per poter partorire. Il video

Un’altra donna, Laura, costretta a lasciare Pantelleria per andare a partorire.

E’ partita con la nave la giovane mamma alla 37° settimana di gravidanza perché a Pantelleria è vietato nascere.

Laura Garsia, 28 anni, lascia a casa la figlia di cinque anni (nata a Pantelleria…) e viaggia la mamma Ornella che ha combattuto con lei e con altre donne contro la chiusura del Punto Nascita di Pantelleria.

“Una politica non attenta, fatta di parole vuote, che non ha ascoltato il grido delle mamme – dice Laura Garsia nel breve video che ci ha mandato dalla nave – Ho sperato fino all’ultimo… a noi sono rimasti i disagi e la sofferenza… a Pantelleria ho lasciato la mia piccola Rebecca e mio marito Giuseppe per andare a vivere lontano un evento che doveva essere bellissimo e condiviso: la nascita di nostro figlio.”

Come fa notare il









