“Multata per aver portato farmaci a mia suocera in ospedale a Trapani”

Multata per aver portato le medicine alla suocera in ospedale.

Una donna di Alcamo è stata sanzionata dalle forze dell’ordine, in seguito ad un controllo in strada, per essere andata, insieme ad un’altra persona, in ospedale a Trapani per portare i farmaci alla suocera ricoverata.

“Ho dovuto portare i farmaci per l’enfisema polmonare di cui soffre mia suocera perchè mi hanno chiamata dall’ospedale dicendo che non avevano il farmaco. In un posto di blocco ci hanno fermato e ci hanno fatto 533 euro di multa che non ho nessuna intenzione di pagare. Ci hanno multato perchè eravamo in due, nel frattempo passavano auto con più di due persone all’interno. E’ una vergogna”, è la rabbia della signora Maria.

La sua denuncia video sta facendo il giro dei social in queste ore e scatenando molta indignazione.











