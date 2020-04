Mazara. Valorizzazione Beni Culturali: la Diocesi cerca laureati

Si punta ad un progetto di valorizzazione dei beni

Un progetto di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Mazara del Vallo. Per pensarlo e idearlo lo staff del “Progetto Policoro” della Diocesi cerca persone laureate in beni culturali, in lingue o in Scienze turistiche. Nell’avviso è chiarito che i candidati devono avere un’età compresa tra i 21 e i 35 anni e devono risiedere in uno dei 13 comuni della Diocesi di Mazara (Marsala, Petrosino, Pantelleria, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita). Tra i requisiti necessari c’è quello di saper parlare bene l’inglese (o magari qualche altra lingua straniera). Per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: artur.diocesimazara@outlook.it, entro e non oltre il 10 maggio. Il progetto Policoro è un progetto promosso dalla Conferenza …









