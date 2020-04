Marsala, il Sindaco: “Mi vergogno dei commenti dei miei concittadini sul caso della nave”

Sono passate 48 ore da quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha lasciato la costa di Marsala. La nave era arrivata qui, dopo le sue peripezie in tutto il mondo, chiedendo soccorso: un passeggero stava male, e aveva tutti i segni del Covid-19, cioè della malattia provocata dal coronavirus.

Tp24 ha seguito da vicino la vicenda. E non sono mancati purtroppo i commenti beceri e ignoranti di chi avrebbe preferito negare il soccorso a chi stava male, dando colpa al Sindaco Di Girolamo di non aver allontanato la nave.

Ed è proprio il Sindaco di Marsala oggi ad intevenire: “Giovedì mi sono VERGOGNATO leggendo alcuni commenti al post in cui vi comunicavo che un uomo in gravi condizioni dalla nave veniva trasferito nel nostro ospedale. Sì avete letto bene, mi sono vergognato dell’egoismo e della cattiveria di alcuni marsalesi. E se quest’uomo fosse stato vostro …









