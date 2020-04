Marsala, il florovivaista De Vita regala i fiori che non può più vendere

L’emergenza da Covid-19 ha messo in ginocchio tantissime aziende, attività medio, piccole e grandi.

C’è chi pensa ad inventarsi un nuovo lavoro, chi è scoraggiato per gli aiuti annunciati dal governo nazionale di difficile accesso.

A Marsala Roberto De Vita è un imprenditore del florovivaismo, nelle sue serre coltiva fiori che finiscono su tutti i mercati nazionali.

Da fine febbraio la sua azienda è ferma, i fiori, seminati mesi addietro, sono cresciuti e sono sbocciati. I loro colori hanno invaso le serre e reclamavano di essere raccolti, il Coronavirus non ha fermato la natura.

De Vita ci dice che ha avuto finora una perdita di 40 mila euro su un investimento annuo di 105 mila euro.

Alcuni di questi fiori sono stati donati ai cittadini, De Vita li consegna in tre supermercati: Decò, Crai di via Dante Alighieri e Sisa di contrada Ciancio. Chiunque andr& …









Leggi la notizia completa