La bandiera italiana sul tetto di Marsala

Una bandiera italiana sul tetto di Marsala.

E’ stata issata sull’antenna di Rmc 101, in cima al palazzo Grattacielo, l’edificio più alto della città.

Il Tricolore e delle luci a led con i colori della bandiera italiana sono stati installati sull’antenna della radio di Marsala e della provincia di Trapani che si trova proprio in cima al palazzo Grattacielo, sede della storica radio e di Tp24.

Un gesto di speranza, quello del tricolore che sovrasta la città, per dire che “andrà tutto bene”, e che tutti insieme riusciremo a sconfiggere il Coronavirus.









Leggi la notizia completa