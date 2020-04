Il virus in provincia di Trapani è stabile. I dati per città

Restano 94 le persone attualmente positive al Coronavirus in provincia di Trapani. Un dato che si mantiene stabile da giorni.

Questi i casi per città: Alcamo 20; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13

Sono sette le persone ricoverate, tutte a Marsala, e di queste soltanto una in terapia intensiva. Intanto l’uomo di Livorno fatto sbarcare dalla Costa deliziosa a Marsala è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale di Trapani, e non è positivo al Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 241 tamponi che portano il totale a 3404. Mentre i test sierologici sul personale sanitario sono 2392. Sono sempre 5 i decessi.

22 invece le persone guarite e dimesse, 7 dal Covid Hospital di Marsala, 3 da Trapani e 12 negativizzati in isolamento domiciliare. Mentre 6 persone sono state trasferite dal S. Antonio Abate a Villa Zina fino a completa negativizzazione.

