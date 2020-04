Dopo Marsala, ecco dov’è la Costa Deliziosa nella sua crociera ai tempi del coronavirus

La Costa Deliziosa ha lasciato Marsala ormai da 48 ore, lasciando in città un malato (ma non di coronavirus) e tante polemiche. Ma dov’è diretta la nave da crociera, che era partita per uno spensierato giro del mondo e si è ritrovata in mezzo ad una crisi senza precedenti?

Costa Deliziosa, l’unica nave della compagnia italiana ancora in navigazione da gennaio, senza più scali da un mese nonostante l’assenza di casi sospetti di Covid-19, concluderà il giro del mondo a Genova.

E’ il porto finale dove verranno sbarcati gran parte dei passeggeri e dell’equipaggio. Precedentemente, intorno al 20 aprile, la nave farà tappa a Barcellona dove sbarcheranno i turisti spagnoli a bordo (circa 160).

Complessivamente ha 1814 passeggeri di varie nazionalità (uno è sceso a Marsala per problemi di salute) di cui 310 italiani e 898 componenti dell’equipaggio. Inizialmente la crociera doveva concludersi il 26 aprile a Venezia, dove è …









