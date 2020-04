Covid-19, Salemi scendono a 16 i positivi ma non bisogna a abbassare la guardia

Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto?

Come leggere gli ultimi dati ufficiali forniti finalmente dall’Asp di Trapani sulla situazione epidemiologica esistente nella città di Salemi?

Siamo nel versante opposto del picco che aveva fatto registrare la presenza di ben 25 persone colpite dal covid-19?

Un numero piuttosto elevato in rapporto agli abitanti effettivi, tanto da spingere il comitato scientifico regionale a bollare la cittadina come “zona rossa”.

Per ben due volte: la prima volta a metà del marzo scorso, e la seconda alcuni giorni fa, prorogando il provvedimento fino al 5 maggio.

Cosa che ha provocato non pochi malumori sia tra alcuni consiglieri della minoranza, sia anche tra alcune fasce della popolazione che si sentono oggettivamente danneggiate economicamente dalla decisione.

E’ ovvio sottolineare che la chiusura forzata di bar, pizzerie, aziende di trasformazione di prodotti tipici, dei cantieri ed esercizi commerciali in generale …









