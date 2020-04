Cous cous di quinoa con zuppa di pesce, il piatto pensato per gli intolleranti al glutine

Il Cous Cous di quinoa con la zuppa di pesce è la variante del classico piatto che GlutenFree4Sisters propone oggi ne “La ricetta della Domenica”. Il tipico alimento, costituito dai granelli di semola di frumento, trova nella quinoa una delle alternative per le persone intolleranti al glutine e che, per ovvi motivi, non possono mangiare alimenti derivati dal grano. La zuppa di pesce, accompagnata da croccanti anelli di calamari fritti, donano al cous cous di quinoa un gusto dalla sicilianità inconfondibile.

Ingredienti zuppa:

Pesci

2 litri di acqua

Mezza cipolla

150 gr di pomodoro

6 cucchiai di passata di pomodoro

Prezzemolo qb

1 spicchio di aglio

Pepe qb

Sale qb

Paprika qb

Altri ingredienti:200 gr di quinoa

Calamari

Procedimento:

Tritare le cipolle e l’aglio, aggiungere il pomodoro e la passata, il prezzemolo e, infine, un pizzico di pepe e di sale. Versare dell’acqua ed attendere fino …









