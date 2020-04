Coronavirus, Volkswagen avvia gradualmente la produzione nei propri stabilimenti

Gli impianti Volkswagen sono pronti per riavviare la produzione. A partire dalla prossima settimana, riprenderanno l’attività gli stabilimenti di Zwickau (Germania) e Bratislava (Slovacchia). Gli altri siti produttivi in Germania e in Portogallo, Spagna, Russia e Stati Uniti riprenderanno nella settimana del 27 aprile. Nel corso del mese di maggio, la produzione riprenderà in Sudafrica, Argentina, Brasile e Messico. Lo rende noto un comunicato della Casa di wolfsburg. “Le decisioni dei governi federali e statale in Germania e l’allentamento delle restrizioni in altri stati europei -ha dichiarato Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer della Volkswagen – hanno creato le condizioni per la graduale ripresa della produzione. La Volkswagen si è preparata intensamente per questa fase nelle ultime tre settimane. Oltre a sviluppare una gamma completa di misure per la protezione della salute dei nostri collaboratori, abbiamo anche lavorato sul ripristino delle nostre catene di approvvigionamento”.

