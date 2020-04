Coronavirus, l’ASP replica al Nursind: “Infondati i dubbi sull’emergenza a Marsala”

L’Asp di Trapani replica alla nota del Nursind, il sindacato degli infermieri che nei giorni scorsi, con una nota, aveva sollevato molti dubbi sulle criticità e le condizini in cui si opera all’ospedale di Marsala, riconvertito in Covid Hospital, chiedendo, tra l’altro, di fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari (qui l’articolo).

“L’Azienda sanitaria sta eseguendo tamponi e test rapidi a tutto il personale impegnato nell’emergenza Covid-19, – si legge nella nota dell’ASP – così come al restante personale tutto. La direzione aziendale ha disposto la somministrazione dei test anche ai soggetti che si trovano ospiti delle RSA, delle Case di riposo e ad altre categorie di cittadini come previsto dal protocollo, vista la superata criticità dovuta alla carenza di reagenti e di tutto il materiale necessario.

"Questa direzione non condivide né le modalità di comunicazione né i contenuti riportati –









