Coronavirus, il sindaco di Mazara annuncia i controlli sui “furbetti” dei buoni spesa

Controlli per chi ha voluto fare il furbetto e dichiarato il falso per avere i bonus spesa distribuiti alle famiglie bisognose di Mazara del Vallo.

Lo ha annunciato il sindaco di Mazara Salvatore Quinci con un suo video sulla pagina facebook. L’amministrazione comunale, grazie all’aiuto di tanti volontari ha distribuito 600 spese direttamente alle famiglie mazaresi che in questo momento stanno vivendo con più difficoltà la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus. Per quel che riguarda i bonus spesa, invece, sono stati 1500 quelli consegnati.

“Non consentirò a nessuno di approfittare di questo stato di emergenza – afferma il sindaco Quinci – per trarre dei profitti personali a discapito delle regole che valgono per tutti. Non avremo scrupolo di inviare alla Procura della Repubblica i fascicoli di chi ci ha dichiarato il falso”.









