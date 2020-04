Coronavirus, diminuiscono i contagi in Italia tranne in Lombardia. Si studia la ripartenza

E’ un’Italia quasi divisa in due quella del Coronavirus, da un lato la Lombardia dove vi è il 94% dei nuovi malati di coronavirus e poi le altre Regioni, con un maggior numero di contagiati che restano al nord, mentre nelle regioni del sud sembra quasi che i contagi si stiano bloccando.

I Dati – Continua il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare. E fa impressione il dato dei nuovi malati di Coronavirus in Italia. L’incremento dei malati rispetto a ieri si concentra quasi esclusivamente in Lombardia: su 809 in più in tutta Italia ben 761 vengono registrati nella regione più colpita dalla pandemia, oltre il 94%. E’ l’aumento …









Leggi la notizia completa