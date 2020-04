Coronavirus, c’è il quinto caso di positività a Mazara del Vallo

C’è il quinto caso di Coronavirus a Mazara del Vallo. L’aggiornamento dei dati epidemiologici da parte dell’Asp, su base provinciale, evidenzia per Mazara del Vallo il quinto caso di positività al Covid19 dopo i quattro già registrati nelle scorse settimane, compreso il caso del 78enne Rosario Bonanno deceduto il 7 aprile scorso.

«Registriamo purtroppo, il quinto caso di contagio da coronavirus a Mazara del Vallo – le parole del sindaco Salvatore Quinci -. Non si tratta di un focolaio locale ma di un rientro da fuori Regione. Il soggetto coinvolto, appena arrivato in città ha tempestivamente effettuato tutte le comunicazioni del caso, osservando il periodo di quarantena. Al momento lo stesso, si trova presso la sua abitazione in buone condizioni di salute ed in assenza di sintomi. Invito tutti a tenere alta l’attenzione e a non abbassare la guardia. …









