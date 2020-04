Confcommercio Sicilia, rinasce la Consulta regionale del Turismo

Rinasce la Consulta regionale del Turismo. Una riunione dell’intero comparto del settore turismo di Confcommercio Sicilia, che ha messo assieme Federalberghi Sicilia, Fipe Sicilia, Faita Sicilia e Fiavet Sicilia, si è riunito in video conferenza per discutere della grave situazione di emergenza economica che a causa della pandemia da Covid-19 sta investendo l’intero settore in Sicilia.

“La Consulta – spiega il presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella – avrà il compito di rappresentare in tempi brevissimi al governo regionale, attraverso un documento comune, il grave disagio degli imprenditori dell’intero comparto che, oggi più che mai, stanno vivendo momenti di grande preoccupazione visti gli effetti economici devastanti che questa terribile emergenza sanitaria sta producendo”.









