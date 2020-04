Come vengono gestiti in Sicilia i rifiuti dei positivi al Coronavirus

La Sicilia ha risposto bene alla raccolta dei rifiuti di tipo A in emergenza da Covid-19, il dipartimento regionale di Acqua e Rifiuti, il cui direttore generale è Salvo Cocina, ha dato seguito all’ordinanza del 27 marzo scorso del presidente della Regione, Nello Musumeci.

Si tratta del primo provvedimento adottato in Italia che riguarda la materia dei rifiuti dei soggetti affetti da Coronavirus, in quarantena o a rischio.

L’ordinanza ha suddiviso i rifiuti in “ “Tipo A” e “Tipo A1”.

Quelli di Tipo A sono prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, la gestione di questi rifiuti viene curata direttamente dall’ASP di riferimento a seconda della provincia.

L’ASP a sua volta potrà estendere i contratti stipulati con le aziende affidatarie che ritirano il rifiuto pericoloso sanitario dai vari ospedali.

