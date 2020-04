Ansia da quarantena? I consigli della psicologa Messina

Tra i diversi disagi provocati dalla diffusione del coronavirus, non si possono certamente sottovalutare gli impatti emotivi e psicologici che la situazione sta generando, sempre più, in molte persone. Rivolgersi ad uno specialista in questi casi è la soluzione migliore. La tematica è piuttosto complessa e per questo motivo qui di seguito riportiamo il parere di un esperta che spiega i motivi che stanno alla base dello sviluppo delle ansie e in che modo queste si possono affrontare, nel tentativo di superare con maggiore serenità questi giorni di difficile quarantena.

A parlare è Alessandra Messina, psicologa clinica e specializzanda in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale (C.S.R.M.) di Palermo. Nel corso della sua esperienza professionale ha lavorato presso I centri di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati e ad oggi svolge la …









Leggi la notizia completa