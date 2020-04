Almeno un italiano su tre è già entrato in contatto con il virus. E presto …

“Almeno un italiano su tre è già entrato in contatto con il virus. Anche al Sud registriamo percentuali molto alte. Abbinando test e tamponi, potremmo liberare il 25 per cento della popolazione, individuando i soggetti immunizzati naturalmente». Lo dice a La Stampa Pasquale Mario Bacco, medico, autore con altri colleghi di uno studio sulla diffusione del Covid19 «un po’ scomodo e accreditato soprattutto all’estero» e di un test sierologico già scelto da ospedali, enti, aziende e colossi come Amazon.

E presto potremo tornare alla vita di sempre, secondo l’immunologo Francesco Le Foche. E’ intervenuto durante la trasmissione Domenica In, intervistato da Mara Venier che gli chiede a che punto si trovi l’Italia ora per quanto riguarda l’emergenza legata alla pandemia per il coronavirus, e il medico sembra essere positivo, parlando di un miglioramento.

«Le persone che hanno necessità di …









