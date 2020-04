Gattini abbandonati per strada, gettati dal finestrino dell’auto in corsa. E’ successo ad Alcamo, in zona “Pigne Don Fabrizio.

I gattini trovati sul ciglio della strada erano in un sacchetto della spesa in plastica legato, e non si sa da quante ore erano lì. Un cittadino ha segnalato il tutto alla Polizia Municipale di Alcamo che è intervenuta sul posto a soccorrere i cuccioli e consegnarli all’associazione “Un’anima mille zampe” e all’associazione di volontariato Amici Di Macchia.









