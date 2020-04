A29 dona 3000 euro alla Diocesi di Mazara per aiutare le famiglie bisognose

L’Energy Service Company mazarese A29 srl dona 3000€ alla Diocesi di Mazara per l’acquisto di beni di prima necessità da donare alle famiglie bisognose della città. La somma è stata consegnata al Vescovo Monsignor Domenico Mogavero da Giovanni Tumbarello e Michele Bianco cofondatori dell’azienda.



“Siamo convinti che le aziende del territorio in questo particolare momento storico debbano far sentire la propria presenza con gesti concreti – commentano i due cofondatori di A29 – volti alla solidarietà sociale verso chi oggi versa in gravi difficoltà”



L’azienda vuole essere vicina alle famiglie più bisognose del territorio che, a causa di questa quarantena forzata, riescono a sostenersi con maggiori difficoltà e sacrifici. Un dono che vuole essere sia un abbraccio che un augurio di rinnovata speranza.











