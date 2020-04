Volley. Giacalone, consigliere FIPAV Sicilia, enuncia ultime novità del Comitato Regionale

Con o senza il problema sanitario derivato dal Covid-19 non è cessata l’attività del Comitato Regionale. Il Consiglio Regionale FIPAV Sicilia si riunirà, eccezionalmente, tramite videoconferenza domani, domenica 19 aprile. Consiglio direttivo che torna a lavorare per garantire un futuro alla pallavolo isolana in tempi complessi a causa della nota crisi sanitaria che ha flagellato colonne portanti della vita quotidiana come la socialità e l’economia. Rossana Giacalone, consigliere regionale FIPAV per C.T. Trapani, intercettata dal quotidiano online TP24, in anteprima, presenta i punti che verranno discussi in questa attesa assemblea via video. All’o.d.g. abbiamo:

1) “La composizione e l’organizzazione, in linea teorica, dei campionati territoriali e regionali stagione sportiva 2020/2021”;

2) “Agevolazioni su iscrizioni delle società afflitte dalla emergenza Covid-19, prevenendo la moria delle società e sostenendole il più possibile con delle soluzioni incisive e concrete dal punto di …









