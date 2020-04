Una preghiera

La freschezza della vita

Eccoci davanti a Te, Signore,

in tutta la nostra fragilità umana.

Ristora la nostra fame;

riscalda la nostra tiepidezza col calore della tua tenerezza;

rischiara la nostra cecità con la luce della tua presenza;

trasforma in occasione di pazienza tutto ciò che ci pesa e ci ostacola;

non permettere che soccombiamo sotto il peso delle prove.



Sii la nostra dolce attrazione

e tutta la nostra forza,

perché tu sei nostra guida e nostro sostegno

nel cammino della vita e della fede.



Signore, Tu meglio di noi conosci

la nostra debole natura umana:

Tu sei l’unico che puoi guarirci

dalle nostre paure e dalle nostre ipocrisie

e puoi donarci la forza di cui abbiamo bisogno.



Tu, che rialzi chiunque è caduto,

effondi la tua …









Leggi la notizia completa