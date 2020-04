Trapani, coronavirus: il Vescovo fa riaprire le chiese, ma solo per le preghiere personali

Primi passi verso una normalità irta di ostacoli e incertezze. Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha disposto la riapertura delle chiese per la preghiera personale dei fedeli.

L’ apertura è permessa, a discrezione dei parroci, solo dopo adeguata sanificazione dei locali e dei mobili, e rispettando rigorosamente le norme stabilite dalle autorità di governo per il contenimento della pandemia e la tutela della salute delle persone.

Una nota del Viminale di alcuni giorni fa, ha specificato le condizioni in cui è permesso l’accesso alle chiese ( in diocesi chiuse dal 12 marzo scorso) e cioè esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e durante spostamenti assolutamente necessari: “E’ necessario che l’accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in …









