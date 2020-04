Sicilia, nuova ordinanza. Jogging vicino casa e consegne a domicilio. Ecco le novità

Il governo regionale allenta un po’ le misure di contenimento del virus in Sicilia.

Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che definisce “un atto di fiducia al popolo siciliano che ha mostrato senso di responsabilità”. Cosa prevede la nuova ordinanza.

E’ consentita l’attività motoria purché svolta nei pressi della propria abitazione, i disabili possono uscire accompagnati per una breve passeggiata sempre nelle vicinanze di casa. E’ di nuovo consentita la consegna a domicilio di cibo nei giorni festivi e domeniche. E’ possibile dedicarsi alla cura dell’orto e del podere e alla manutenzione per i viali tagliafuoco in vista della stagione estiva. Gli stabilimenti balneari possono organizzarsi con la manutenzione e l’allestimento dei lidi. Rimane invariata l’ordinanza che blinda l’accesso alla Sicilia. “Consentiamo soltanto una corsa in più, da 4 a 5, per evitare disagi ai pendolari che transitano sullo Stretto di Messina” …









