Sicilia, la stagione balneare a rischio. Si studia come riaprire in sicurezza

Lo scorso anno in estate la Sicilia ha fatto registrare il boom per lidi balneari, strutture ricettive e ristorazione.

Con l’emergenza Coronavirus quest’anno il turismo specie quello della stagione balneare rischia di saltare. Da Taormina a San Vito Lo Capo, da dalla provincia palermitana a quella catanese, o da quella agrigentina o siracusana, i 1600 km di costa balneabile sono una vera attrazione per i turisti di tutto il mondo.

Quest’anno invece la stagione estiva è a forte rischio a causa e di conseguenza gran parte dell’economia dell’Isola. Non c’è al momento nessuna certezza su quando e come si riaprirà. Molti imprenditori sono disperati. Già ad aprile molti lidi dovevano aprire per Pasqua e per il 25 aprile e 1 maggio invece è tutto fermo. Questo sta comportando il blocco di ante categorie come cuochi, camerieri, giardinieri, fornitori, bagnini, animatori, addetti alle pulizie …









