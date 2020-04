Rischio bancarotta con il ricorso al credito dello Stato come previsto dal “Decreto Liquidità”

Una nostra lettrice, una professionista, ci ha segnalato questo interessante articolo apparso alcuni giorni fa nell’importante quotidiano economico “Italia Oggi” (a firma di Marcello Pollio) nel quale si riportano i rischi ai quali si sottoporrebbero gli imprenditori nel ricorrere al credito garantito dallo Stato attraverso il cosiddetto “Decreto Liquidità” annunciato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco il testo dell’articolo:

“Fare debiti garantiti dallo Stato richiede un’attenta valutazione per evitare la bancarotta preferenziale. In caso di successivo fallimento le imprese beneficiarie rischiano di ledere la par condicio creditorum e trovarsi automaticamente chiamate a rispondere del reato ex art. 216 legge fallimentare (l.f.), per avere acceso finanziamenti privilegiati che hanno come obiettivo l’utilitàdi soddisfare debiti correnti aventi normalmente natura chirografaria.I finanziamenti erogati dalle banche, infatti, godranno della automatica copertura della garanzia …









