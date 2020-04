Paceco, cinque consiglieri comunali chiedono la nomina dell’assessore ai Servizi Sociali

Un assessore ai Servizi Sociali in grado di coordinare il settore, ma specie in questo periodo difficile dovuto all’emergenza Coronavirus che dia risposte e speranze concrete ai cittadini di Paceco.

Sono queste le richieste di cinque consiglieri Comunali che hanno inviato una nota al sindaco Giuseppe Scarcella. I Consiglieri sono Marilena Cognata, Vito Bongiorno, Salvatore Ricciardi, Salvatore Catalano e Biagio Martorana. Da settembre dello scorso anno Paceco non ha più un assessore ricordano i consiglieri e questo sta pesando sulla macchina organizzativa.

«Mentre altri Comuni hanno deciso di rafforzare la struttura operativa dei servizi sociali quello di Paceco ha prima mandato a casa, in ferie, il personale, svuotando l’ufficio e successivamente a tutto il personale è stato chiesto di lavorare da remoto, assai lontano dalle impellenti necessità dei cittadini. Ne viene fuori – scrivono i consiglieri comunali – un quadro desolante, atteso …









